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RTÜK değil ‘mahalle baskısı’: Kadehlerin buzlanması ‘otosansür’müş 

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Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), televizyonlarda içki şişe ve kadehlerinin ‘buzlanmasını’ zorunlu tutmadığı, kanalların ‘otosansür’ uyguladığı öne sürüldü.

Kurul, geçtiğimiz günlerde karikatürist Bülent Üstün’ün efsane karakteri ‘Kötü Kedi Şerafettin’i yayınlayan Kanal D’ye ceza vermişti. Kanal, filmdeki ‘argo’ ifadeleri ‘biplese’ de idari para cezasından kurtulamamıştı.

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‘Riskli kategorisine giriyor’

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, RTÜK’teki kaynaklarının bu cezayla ilgili görüşlerini 6 Ağustos tarihli köşesine taşıdı. 

RTÜK cephesinin ‘yeterli temizliğin yapılmadığı’ kanaatinde olduğunu yazan Koloğlu, kaynağının “Bu film, riskli kategorisine giriyor” dediğini aktardı.

‘Algı ve sosyal yapı buna zorluyor’

Milliyet yazarı şöyle devam etti: “Bunların arasında ‘Recep İvedik’ler de var anladığım kadarıyla. ‘Özel televizyonun ilk yıllarından bu yana ‘sansür’ anlayışında değişiklik oldu mu?’ diye sordum. ‘Büyük değişiklik oldu’ dediler. Mesela RTÜK, ‘İçkilerin buzlanması zorunludur’ demiyor, millet buzluyor. Söylenen gerekçe bu: ‘Algı ve sosyal yapı buna zorluyor’.”

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RTÜK’e göre televizyonda saatlerce kalan ‘son dakika’ ibaresi ‘teröre hizmet ediyor’

Son dakika: Yayın yasağı getirilen haberlerde ‘son dakika’ bile yazılmayacak

 

 

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