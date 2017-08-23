RTÜK çarptı: 49 liraya ‘cin mektubu’ satan kanala 10 gün yayın durdurma 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ‘cin mektubu’ gibi ürünler satıp, hisse karşılığında yurt dışında kurban kestiğini öne süren Bedir TV’ye ceza yağdırdı.

‘Cin mektubu’yla birlikte ‘nazar duası’ ve ‘aile içi muhabbet ayeti’nin olduğu paketi 49 liraya satan kanalda ayrıca ‘Afrika’da kurban kampanyası’ adı altında 60 liraya kurban hissesi satılıyordu.

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AA’nın haberine göre RTÜK, ‘herhangi bir ürünün ilgili sağlık mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve reklamına yer verilmeyeceğine’ yönelik hüküm uyarınca ‘cin mektubu’ satan Bedir TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası verdi.

Kurul ayrıca konuyu Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gibi ilgili kuruluşlara da bildirdi.

İkinci ceza kurban hissesi satışından

Bedir TV’ye yönelik ikinci ceza kurban payı satışından geldi. Afrika’da kurban kestiğini öne süren ve 60 lira karşılığında hisse satan kanal, reklam gelirinin yüzde 3’ü oranında para cezasına çarptırıldı.

‘Anne babanın ismini yolla, hastalığını öğren’

Kanala üçüncü ceza ise, insanlara anne ve babalarının isimlerini kısa mesajla yollamaları halinde hastalıklarının tespit ve tedavi edileceği öne sürülen ‘Hizmet Bahçesi’ isimli program nedeniyle kesildi.

RTÜK uzmanlarının kanalı bizzat aradıkları ve dolandırıcılığı tespit ettikleri belirtilirken, Bedir TV’ye yine yüzde 3 oranında para cezası uygulandı.