RTÜK ‘bunu beğenmedi’: ‘Şero’yu yayınlayan Kanal D’ye idari para cezası

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (YSK) karikatürist Bülent Üstün’ün efsane karakteri ‘Kötü Kedi Şerafettin’i yayınlayan Kanal D’ye ceza verdi.

Üstün’ün aynı adlı çizgi romanından uyarlanan animasyon 5 Şubat 2016 tarihinde vizyona girmişti.

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Habertürk’ün haberine göre RTÜK, “Yayın kuruluşu Türkçe’nin özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Kanal D’ye idari para cezası kesti.

RTÜK uzmanları tarafından hazırlanan raporda, kısaca ‘Şero’ olarak da bilinen ‘Kötü Kedi Şerafettin’ karakteriyle ilgili şöyle denildi: “Filmde kedi olan ancak insani özelliklere sahip karakter; asabi, küfürbaz, içki ve sigara düşkünü olarak yansıtılıyor. Küfürlü konuşmaların çok olduğu filmde biplemeler, kesintiler yapılmış ancak küfürler yine de anlaşılır şekilde kalmış. Argo konuşmaların filmin geneline hakim olduğu tespit edildi. Rapor konusunu oluşturan film animasyon olması sebebiyle, çocuk ve genç izleyicilerin dikkatini çekerek izlemelerine neden olacağı açıktır.”

‘Küçüklere sakıncalı’

Yaz mevsiminden dolayı çocukların da ekran karşısında olabileceği belirtilen rapor, şöyle sona erdi: “Nitekim yetişkinlere yönelik hazırlanan yapımları çocuk ve genç izleyicilerin ebeveynleri ile ya da yalnız izledikleri biliniyor. Filmin geneline hâkim olan argo konuşmaların, içki şişesi görüntülerinin gelişimini tamamlamamış bireyler açısından sakıncalı olduğu değerlendirildi.”

Filmin fragmanı:

‘Kötü Kedi Şerafettin’in kendi sitesindeki tanıtımı şöyle: “Sefahati meşhur, marazı bol Beyoğlu’nda geçen bir İstanbul serüveni! Alelade bir Mart sabahı, kahramanların en tersosu, kedilerin en fenası Kötü Kedi Şerafettin, kadim yancıları Fare Rıza ve Martı Rıfkı ile akşama mangal hazırlığı yapmaktadır. Ne var ki evdeki hesap çarşıya uymaz… Şero, aynı gün, babası Tonguç tarafından evden kovulacağı, bir dizi düşmanının saldırısına uğrayacağı, hayatında ilk kez aşık olacağı, baba olduğunu öğrense de kabullenemeyeceği gibi, mangal planları da bu ‘ufak aksiliklerle’ altüst olacaktır.

Çözüm Rıza’dan gelir: bundan böyle hayvan değil insan gibi düşünmeleri gerekmektedir. İşte bu, o meşum gecenin ve bir oğulun babaya dönüşmesinin hararetli, hareketli, kavgalı dövüşlü, kahkaha ve gözyaşı ile bezeli inanılmaz hikâyesidir. Bülent Üstün’ün yazıp çizdiği kült çizgi roman dizisinden, Türkiye’nin en büyük animasyon stüdyosu Anima İstanbul’un yapımıyla perdeye uyarlanan Kötü Kedi Şerafettin, yetişkinler için bir animasyon filmi. Ama ne film!”