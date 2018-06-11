RTÜK başkanı ‘rahat’: Medyamız çoğulcu, adaylar rahatlıkla yer alabiliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kendilerine yansıyan şikayetlerin yüzde 1,67’sinin seçim yayınlarına ilişkin olduğunu açıkladı.

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, bu seçim döneminde az şikayet geldiğini belirterek, “Medyamız çoğulcu, bir sürü yerel medya kuruluşu var. Adaylar rahatlıkla medyada yer alabiliyor” dedi.

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AA muhabirinin RTÜK’ten aldığı bilgiye göre, 18 Nisan-7 Haziran arasında RTÜK İletişim Merkezi’ne 8 bin 408 şikayet yansıdı. Şikayetler arasında seçim yayınlarına ilişkin gelen 141 başvurunun, genel başvuruların yüzde 1,67’sini oluşturduğu tespit edildi.

‘Televizyonlardan her adaya eşit süre vermesini bekleyemeyiz’

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, şikayetlerle ilgili şöyle konuştu: “Bu seçim döneminde pek şikayet yok. ‘Haber alamıyoruz, cumhurbaşkanı adaylarını izleyemiyoruz, milletvekili adaylarını dinleyemiyoruz’ gibi talepler yok. Çünkü medyamız çoğulcu, bir sürü yerel medya kuruluşu var. Adaylar rahatlıkla medyada yer alabiliyor. Onun için de çok fazla şikayet gelmiyor. Tabii bundan sonra kampanya başlatıp şikayetler artarsa onu da bilemiyorum. Şu ana kadar aşırı bir şikayet yok. Gayet normal, vatandaşlar da memnun. Televizyonlardan da her adaya eşit süre vermesini bekleyemeyiz. Yüzlerce milletvekili adayı var, çok sayıda cumhurbaşkanı adayı var. Arz talep dengesi var. Radyo ve televizyonlarımız editoryal bağımsızlık çerçevesinde yayınlar yapıyor.”

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TRT’ye yönelik “İktidarın sopası” eleştirilerine de değinen Yerlikaya, özel radyo ve televizyonların hiçbirinin yanlı olmadığını savundu.

RTÜK başkanı şöyle devam etti: “Türkiye’de yabancı medya grupları bile var. Nasıl tekelci olabilir? Bu tamamen bir safsata ve kasıtlı bir davranıştır. Türkiye’de basın özgürlüğü olmadığı, seçimlere de hile karıştırıldığı iddiası ile Türk medyasının arkasından Türk demokrasisini hedef alacaklar diye düşünüyorum. ‘Eşitlik, medya özgürlüğü yok’ gibi kampanyalarla bunu sürdürecekler diye düşünüyorum. Halkımızın ve medyamızın bu konuda çok uyanık olması gerekir. Planlı bir hareket gibi görünüyor.”