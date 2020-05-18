RTÜK başkanı: Noyan’la ilgili rapor gündeme geldiğinde gereği yapılacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yazar Sevda Noyan’ın Ülke TV’de sarf ettiği “Bizim aile 50 kişiyi götürür, benim listem hazır” sözlerinin asla kabul edilemez olduğunu belirterek, “Hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik, taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizdendir” dedi.

Fotoğraf: DHA

Şahin, Twitter’daki açıklamasında, Noyan’ın söylemlerinin kamu vicdanını derinden yaraladığını bildirdi.

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Üst Kurul’un konu ile ilgili rapor gündemine geldiğinde gereğini yapacağını vurgulayan Şahin, RTÜK’ün bunları mazur gördüğüne ilişkin eleştirilere de tepki gösterdi.

Şahin şunları kaydetti: “RTÜK sanki bunları mazur görüyormuş gibi önyargıyla propaganda yapanlara karşı ‘kimsenin büyütmesine gerek yok, gereği yapılır, alacağımız kararlarla darbe sevicileri sevindirmeyelim’ mealinde konuşsam da halen bu süreci farklı noktalara çekmeye çalışanlar olduğunu üzülerek ve ibretle görüyorum.”

Şahin, anayasal bir kurum olan RTÜK’ün, kendisine kanunlarla verilmiş görevler ve yetkiler çerçevesinde karar veren ve karar süreçleri sağlıklı işleyen bağımsız bir idari otorite olduğunun altını çizdi.

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Şahin şu ifadeleri kullandı: “Hangi görüşten olursa olsun, sağduyu sahibi samimi vatandaşlarımız bu gerçeği bilmektedir. Biz aziz milletimizden yana, tarafsız olarak değerlerimiz ve sorumluluk bilinciyle vazifemizi yapıyoruz. Kimsenin kuşkusu olmasın, daha önce pek çok örnekte olduğu gibi RTÜK kuruluş amacına uygun olarak ilk kurul toplantısında gereğini yapacaktır.”

Eleştirilmişti

RTÜK’ün son zamanlarda FOX TV ve Halk TV’ye çeşitli cezalar vermesi tartışma konusu olmuştu. Ayrıca KKTC merkezli Diyalog TV’nin uydudan çıkarılması kararı alınmıştı. Öte yandan yazar Noyan’ın “Listem hazır” dediği programın henüz RTÜK gündemine alınmaması bazı kesimler tarafından eleştirilmişti.

Şahin bir önceki açıklamasında Noyan’ın sözlerinin kurul gündemine geleceğini söylerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatının kendileri için emir olduğunu belirtmişti.