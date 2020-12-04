RTÜK başkanından, ‘tank palet’ cezası yorumu: İfade özgürlüğünden bahsedilemez

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın katıldığı programda tank palet fabrikasıyla ilgili açıklamaları nedeniyle Habertürk’e getirilen program durdurma cezası için, “Ordumuza uzatılan dil kesinlikle ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz, zaten böyle bir konuda ifade özgürlüğünden de bahsedilemez” dedi.

Yazılı açıklamada Şahin, üst kurulda alınan kararların yargıya açık olduğunu belirtti.

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Şahin, başkanlığını yürüttüğü üst kurulun 2 Aralık’taki toplantısında bir izleme uzmanının raporunu gündemine alarak yayına ilişkin kararını verdiğini ve gerekçesinin kamuoyuna açıklandığını anımsattı.

‘İfade özgürlüğünden bahsedilemez‘

İki gündür karara yönelik tartışmaları dikkatle ve ibretle izlediğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti: “Hiçbir yayın kuruluşu RTÜK’ün hasmı değildir, olamaz da. Bu kapsamda ilgili kanalın RTÜK’ü hasmı gibi gösteren bir yayın politikası yürütmesi kabul edilemez. Kanal hakkında verilen kararla ifade özgürlüğüne müdahale edilmiş gibi algı oluşturmak maksatlı bir yaklaşımdır. Bağımsızlığımız ve egemenliğimizin güvencesi olan ordumuza uzatılan dil kesinlikle ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz, zaten böyle bir konuda ifade özgürlüğünden de bahsedilemez. Yayın kuruluşunun ekranlarına çıkan seçme isimlere sormak istediğim bir soru ise Türk ordusuna olmadık hakaret eden programı ve hakaret sahibini ne zaman kınayacaklarıdır? Keşke RTÜK aleyhine yapılan bu planlı yayınlar, kahraman askerlerimize hakaret edilirken de yapılabilseydi. RTÜK olarak halkımızın göz bebeği olan ordumuz başta olmak üzere milli ve manevi değerlerimizi korumaya devam edeceğiz.”

Ne demişti?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Habertürk’teki bir programda TSK’nın tank paleti fabrikasının yüzde 49’unun Katar’a satıldığını belirterek, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” dedikten sonra diğer konukların tepkisini çekmişti.

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Zeytin Dalı Harekatı’nı ve ‘FETÖ’ operasyonlarını hatırlatıp ‘ordunun satılmadığını’ belirten konukların tepkisi üzerine Başarır, sözlerini bir kez daha şöyle açıklamıştı: “Ordudan kastım, tank palet fabrikasıdır. Bir kez daha söylüyorum… Buradan yanlış bir anlam çıkmasın. Ben Mehmetçiği, ben ordumuzu kast edebilir miyim? ‘Tank palet fabrikası ordunun bir parçasıdır’ dedim ve ‘Bunun yüzde 49’u Katar’a satılmıştır’ dedim. Tank palet fabrikası ordunun bir parçasıdır, bunun yüzde 49’unu satmak ihanettir, ‘Ordunun bu bölümünü satmaktır’ diyorum. Kastım bu.”

RTÜK, incelemeye almıştı

CHP’li Başarır’ın sarf ettiği sözler sonrası açıklama yayınlayan RTÜK, ‘çirkin ifadeler’i kabul etmenin mümkün olmadığını ifade etmişti.

RTÜK’ün “Ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur” denen açıklamasında, kurulun sorumluluğunda bulunan yayının, her kesimden insan tarafından takip edildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, “Hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır. İlgili yayın hakkında Üst Kurul uzmanlarımızca inceleme başlatılmıştır” ifadesine yer verilmişti.