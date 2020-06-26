Yanardağ’ın Abdulhamid’le ilgili sözleri nedeniyle Tele 1’e inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele 1 isimli kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Şahin, Twitter’daki paylaşımında, ’18 dakika’ isimli programda gazeteci Merdan Yanardağ’ın Abdulhamid’le ilgili ifadeleri nedeniyle inceleme başlatıldığını bildirdi.
Yanardağ’ın Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’le ilgili sözlerinin ardından Twitter’da ‘#AbdulhamidAşağılıkDeğildir’ etiketiyle paylaşımlarda bulunulmuştu. AKP’li birçok isim, Yanardağ hakkında dava açılmasını istemişti.
Öte yandan Şahin’in, Yanardağ’ın eleştiren bir mesajı (yukarıda) yeniden paylaşması da dikkat çekti.