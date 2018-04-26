RTÜK başkanı ‘duacı’: Allah’a şükür medyamız çoğulcu bir yapıda

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, erken seçimde yapılacak yayınları değerlendirirken, “Türkiye’de Allah’a şükür medyamız çoğulcu bir yapıdadır” dedi.

Erciyes Üniversitesi’ne düzenlenen bir programa katılmak için Kayseri’ye gelen Yerlikaya, seçimlerle ilgili medyaya sorumluluklar düştüğüne dikkat çekti.

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Yerlikaya şunları söyledi: “Türkiye’nin demokrasi tecrübesi büyüktür. Yıllardır seçimleri yapıyoruz. İnşallah çok güzel centilmenlik yarışı içinde bir demokrasi şöleni şeklinde geçecek diye ümit ediyorum. Gerginlik bu seçimin tadı tuzu. Gerginlik olmadan olmaz. Dolayısıyla onlar çok normal şeyler. Burada medya tabii ki görevini yapacak. Bu aslında harman üstü bir dönem. Biliyorsunuz Radyo Televizyon Üst Kurulu yasasına göre artık siyasi reklam da alınabiliyor.”

‘Avrupa’da bile bu kadar çoğulcu yapı yoktur’

Medyanın objektif bir şekilde olanları aktarması gerektiğini belirten RTÜK başkanı, şöyle devam etti: “Çünkü halkın bilgi edinme hakkı var. Liderlerin ne söylediğini bilme ve ona göre de karar verme hakkı var. Türkiye’de Allah’a şükür medyamız çoğulcu bir yapıdadır. Avrupa’da bile bu kadar çoğulcu yapı yoktur. Avrupa Türkiye’yi eleştirir ama ülkemizde bin 700 tane yayın yapan radyo, televizyon vardır. Bunlar değişik mecralarda yayın yapmaktadırlar. Yani çok az oy oranı olan partinin bile neredeyse kendisini anlatabileceği organlar var. Dolayısıyla liderler kendisini çok rahat ifade edebileceklerdir. Biz de bunun önünü açacağız.”