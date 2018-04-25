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Yaramazlara biraz batar!

RTÜK başkanı ‘dertli’: Haber bültenleri bitince pelte gibi olup içiniz kararıyor

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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, televizyonlarda yayınlanan haber bültenlerinden dert yandı: “Haber bülteni bitince pelte gibi olup içiniz kararıyor.”

Fotoğraf: journo.com.tr

Kayseri’de konuşan Yerlikaya, dizilerin ‘kalitesinden’ değil, ‘içeriklerinden’ şikayetçi olduklarını aktararak televizyonda yayınlanan haber bültenlerinden de ‘dert yandı.’

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RTÜK başkanı şöyle devam etti: “Televizyondaki haberlere bir bakıyorsunuz, 10 dakika kadar süren haberler var. Örneğin trenin altında kalıp parçalanmış bir kadın cesedi. Eviriliyor, çeviriliyor aynı görüntüler ha bire veriliyor. Bir haber bir dakika, bilemediniz üç dakika olur. 10 dakika süren haberde, her seferinde içiniz parçalanıyor. Tabii bunlar reyting kaygısıyla yapılıyor. Ana haber bültenlerine bir bakıyorsunuz kaza, cinayet, kadına şiddet, çocuk istismarı, kadın cinayeti… İnanın haber bülteni bitince pelte gibi olup, içiniz kararıyor. Avrupa’daki ülkelere bakın Hollanda’ya, Almanya’ya bakın suç oranları bizden yüksek ama oradaki haber bültenlerinde böyle görüntüler yok. Bir intihar, tecavüz olayı günlerce veriliyor ama onlar vermiyor. 2017 yılında mahkemeler kararıyla 46 adet yayın yasağı verildi. 2018’de ise şu ana kadar sayı 35 dolayında. Bunun 11’i çocuklarla ilgili, dördü cinayet, kalanı kadınlarla ilgili.”

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