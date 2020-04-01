RSF: Türkmenistan’da, ‘corona virüsü’ demek yasaklandı; diyene hapis cezası var

Covid-19 vakası bulunmadığını ‘iddia eden’ Türkmenistan’da corona virüsünden bahsetmek yasaklandı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Kısa adı ‘RSF’ olan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, 2006’dan beri cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov tarafından yönetilen ülkede ‘corona virüsü‘nü ağzına alanların hapis cezasına çarptırılacağını duyurdu. RSF, haberi ülkenin az sayıdaki bağımsız basın kuruluşlarından Chronicles of Turkmenistan’a dayandırdı.

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1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden (SSCB) bağımsızlığını kazandığından beri tek parti sistemiyle yönetilen ve dış dünyaya kapalı bir ülke olan Türkmenistan’da, ayrıca, ‘corona’ sözcüğünün hastane, okul ve iş yerlerine dağıtılan broşürlerden de kaldırıldığı belirtildi.

‘Maske takan tutuklanıyor’

Radio Free Europe/Radio Liberty’nin başkent Aşkabat’taki temsilcileri de maske takanların ve salgın hakkında konuşanların polis tarafından tutuklandığını söyledi.

RSF’nin Doğu Avrupa ve Orta Asya Masası’nın direktörü Jeanne Cavelier “Bu yok sayma, Türkmenleri riske atmanın yanı sıra devlet başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov’un otoriter tavrını da gösteriyor. Uluslararası kamuoyu bir şeyler yapmalı” dedi.

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Komşu İran’da çok sayıda vaka ve ölüm olduğunu, bu nedenle ülkede vaka olmadığına dair açıklamaların inandırıcı olmadığını söyleyen siyasi analistler, Berdimuhammedov’un salgın sonrasında ekonomik kriz yaşanmasından korktuğunu savunuyor.