Diken

Yaramazlara biraz batar!

RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’ya ‘İfade Özgürlüğü Ödülü’

Share3
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 3

 

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Roosevelt Vakfı tarafından verilen 2018 İfade Özgürlüğü Ödülü’ne değer görüldü.

Merkezi Hollanda’da olan Roosevelt Vakfı, ödülü Mayıs ayında düzenlenecek törenle Önderoğlu’ya verecek.

Reklam

Kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Özgür Gündem gazetesinin ‘Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve 20 Haziran 2016’da tutuklanan Erol Önderoğlu 30 Haziran’da tahliye edilmişti.

Share3
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 3

SON HABERLER

CHP’nin derdi tasası, ‘Böke ve Cihaner’ bildirisi…

Kılıçdaroğlu, ite kaka da olsa son bir şans elde etti. Bu güne dek yaptıklarını tekrar edip Erdoğan’ın, havuzun ve üç beş popüler gazetecinin belirlediği siyasi alan içinde kalmayı, ‘Aman bana hain filan derler’ saplantısı ve çaresizliğiyle AKP’nin kurallarıyla oynamayı kabul ederse, CHP ve memleket tarihine pek vahim geçer.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...