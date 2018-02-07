RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’ya ‘İfade Özgürlüğü Ödülü’

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Roosevelt Vakfı tarafından verilen 2018 İfade Özgürlüğü Ödülü’ne değer görüldü.
Merkezi Hollanda’da olan Roosevelt Vakfı, ödülü Mayıs ayında düzenlenecek törenle Önderoğlu’ya verecek.
Kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Özgür Gündem gazetesinin ‘Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve 20 Haziran 2016’da tutuklanan Erol Önderoğlu 30 Haziran’da tahliye edilmişti.