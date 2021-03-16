RSF radyocu Özsu’nun öldürülmesinden ‘bu ortamı cesaretlendirenler’i sorumlu tuttu

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Bursa’da radyo programı yapan Hazım Özsu’nun bir dinleyici tarafından öldürülmesi hakkında, “Bu ortamı cesaretlendirenleri kınıyoruz” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Osmangazi ilçesinde, radyo programcılığı yapan Özsu dün bir dinleyicisi tarafından evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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Gözaltına alınan H.N’nin ifadesinde, ‘dinleyicisi olduğu Özsu’nun programda kullandığı bazı ifadeleri beğenmediği için saldırıyı gerçekleştirdiğini’ söylediği öğrenilmişti.

RSF Türkçe’nin Twitter hesabında şu ifadeler yer aldı: “Gazetecilere karşı şiddet ve tahammülsüzlük #Bursa Orhangazi’de en acı şekilde ortaya çıktı. Radyo programcısı #HazımÖzsu yakalandığında ‘programını beğenmediği’ni söyleyen bir kişi (H.N.) tarafından öldürüldü.”