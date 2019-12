Roxette’in solisti Marie Fredriksson hayatını kaybetti

İsveçli pop rock ikilisi Roxette’in solisti Marie Fredriksson (61) hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

1990’larda, ‘The Look’, ‘Joyride’ ve ‘It Must Have Been Love‘ gibi şarkıları seslendirerek ün kazanan Frederiksson’un menajeri 17 yıldır kanserle mücadele eden ünlü şarkıcının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Reklam

‘The Look’, 1970’lerde tanışan müzisyenlerin 1986’da kurduğu Roxette’in, ABD listelerinde bir numaraya yükselen dört şarkısından ilkiydi. Roxette, 1990’larda 80 milyonu aşkın albüm satışına ulaştı.

İkilinin diğer ismi Per Gessle, Frederiksson’un ölüm haberini alınca, “40 yılı aşkın süredir en mükemmel arkadaşımdın. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” mesajını paylaştı.