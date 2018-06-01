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Yaramazlara biraz batar!

Rotterdam davası: Dört Türk’e hapis ve çalışma cezası istendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın 16 Nisan referandumu öncesi toplantı düzenlemesine izin verilmemesi üzerine çıkan olalaylar nedeniyle Hollanda’da altı Türk vatandaşından dördüne hapis ve toplum hizmetlerinde çalışma cezaları istendi.

Fotoğraflar: Reuters

Referandum öncesi Hollanda’da toplantı düzenlemek isteyen Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni verilmemişti.

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Bunun üzerine Türkiye’nin Rotterdam konsolosluğunda toplantı düzenlemek üzere 11 Mart’ta karayoluyla Hollanda’ya giden Kaya’nın aracına da geçiş izni verilmemişti. Kaya’ya destek için toplanan Türk vatandaşlarına polis müdahale edince çıkan olaylarda yedi kişi yaralanmış, 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Rotterdam savcılığı, soruşturma sonucunda gözaltına alınan ikisi çocuk altı kişinin şiddete başvurdukları gerekçesiyle yargılanacaklarını açıklamıştı.

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BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, altı kişi hakim karşısına çıktı.

Savcı, olaylar sırasında yere düşen bir polis memurunun kafasına tekme attığını söylediği 37 yaşındaki Gökhan C.’nin, ‘ağırlaştırılmış saldırı teşebbüsü’ suçundan beş ay hapisle cezalandırılmasını istedi.

Polise taş attıkları belirlenen üç kişi hakkında da, 300 saat toplum hizmetinde çalışma cezası talep edildi. Olaylara karışan altı zanlıdan ikisinin ise çocuk olmaları gerekçsiyle ceza ehliyetleri bulunmadığı belirtildi.

Yerdeyken tekmelere maruz kalan ve boynunda hasar oluşan polise de, 400 avro tazminat ödenmesi istendi.

Yargıç, 2012 yılından bu yana Hollanda’da yaşayan ve iskele kurucusu olarak çalışan Gökhan C.’nin düzenli bir hayatı olduğunu belirterek, olaylara karışmasını şaşırtıcı bulduğunu söyledi.

Yerdeki polise tekme attığı ana ilişkin görüntüleri mahkeme salonunda izleyen Gökhan C., “Korkunç, özür dilerim. Oraya hiç gitmemeliydim” dedi. Türkiye kökenli zanlı, ortalığı sakinleştirmek isterken polisten cop yediğini, o panik sırasında istemeden polise tekme attığını savundu.

Mahkeme, davayı iki gün içinde karara bağlayacak.

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