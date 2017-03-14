Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

Rotterdam belediye başkanı: Polise ‘Bakan Kaya’nın konvoyunu vurun’ dedim

 

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Abutalip, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Türkiye Başkonsolosluğu’na girişinin engellenmesi esnasında polise bakanın aracını vurma emri verdiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre katıldığı bir televizyon programında Kaya’nın 12 koruma eşliğinde Hollanda’ya gelmesini ‘korkutucu’ diye niteleyerek, “Bir sürü koruma vardı ve biz onların silahlı olup olmadığını bilmiyorduk. Bu da bizim özel birimlerimizi getirmemize neden oldu. Böylece olası bir temasta bizim üstün olduğumuzdan emin olmak icin ateş açma izni verilmişti” dedi.

Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız’ı da kendisine bilgi vermediğini ve bir diplomata yakışmayacak biçimde yalan söylediğini savunan Abutalip, “Başkonsolos aramalara yanıt vermedi” dedi.

‘Bakanın konvoyu ikiye bölündü, birkaç araç kaçtı’

Ayyıldız’ın ‘Evet’ kampanyası için 17 bin kişilik stadyum kiralamak istediğini de öne süren Abutalip, Bakan Kaya’nın geldiği gece yaşananları şöyle anlattı: “Biz o zaman Hollanda otoyollarında bakanı aramaya başladık. Bir yerde konvoyu bulup, durdurabildik. Fakat konvoy ikiye bölünüp birkaç araç kaçtı. O zaman bakanı kaybettik. Polisler kendisini konsolosluğun arkasında durdurabildi.”

Hollanda’dan Erdoğan’a Srebrenitsa yanıtı: İğrenç yalan

BM, Türkiye-Hollanda krizi karşısında ‘sustu’: Konuya hakim değiliz

Hükümetin yaptırımları Erdoğan’ı ‘kesmedi’: Yapılacak daha çok şey var

Hollanda yarın seçime gidiyor: Başbakanın partisi birinci sırada, Wilders sürpriz yapabilir

Bakan Kaya ‘gözünü karartmış’: Erdoğan ‘Dönebilirsin’ demese orada ölecektim

Hollanda basını: Yıldırım ve Rutte ‘uygun zamanda’ buluşacak

Hollanda’ya ‘vız geldi’: Türkiye’nin yaptırımları tuhaf ama çok da kötü değil

Hollanda’daki seçimler öncesi son tartışmada gündem Türkiye’yle krizdi

‘Viyana’nın ihlali’: Türkiye’den BM, AGİT ve Avrupa Konseyi’ne Hollanda şikayeti

Hollanda’ya ‘Hesabı sorulacak’ diye seslenen Erdoğan, Merkel’e çattı: Yazıklar olsun

Hollanda’ya dört ‘yaptırım’: Üst düzey ilişkiler ve temaslar askıya alındı

Hollanda’ya ‘Hesabı sorulacak’ diye seslenen Erdoğan, Merkel’e çattı: Yazıklar olsun

Çavuşoğlu’na göre ‘hukuk ihlali’ olmayacak: Hollanda’daki gibi faşist hükümet burada yok

Merkel’den Hollanda’ya tam destek

Yaptırımlar konuşulurken: Hollanda’yla ekonomik ilişkilerin kazanan tarafı Türkiye

SON HABERLER

CHP’li Özel sordu: Başbakan niye suskun, aklı gemilerinde mi?

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Hollanda’yla krizle ilgili ilk gece yaptığı açıklamadan sonra konuşmayan Başbakan Binali Yıldırım’a ‘dokundurdu’: “Yıldırım ailesinin reisinin Hollanda konusundaki itidali manidar, galiba aklı kendi gemilerinde.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...