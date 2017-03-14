Rotterdam belediye başkanı: Polise ‘Bakan Kaya’nın konvoyunu vurun’ dedim

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Abutalip, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Türkiye Başkonsolosluğu’na girişinin engellenmesi esnasında polise bakanın aracını vurma emri verdiğini söyledi.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre katıldığı bir televizyon programında Kaya’nın 12 koruma eşliğinde Hollanda’ya gelmesini ‘korkutucu’ diye niteleyerek, “Bir sürü koruma vardı ve biz onların silahlı olup olmadığını bilmiyorduk. Bu da bizim özel birimlerimizi getirmemize neden oldu. Böylece olası bir temasta bizim üstün olduğumuzdan emin olmak icin ateş açma izni verilmişti” dedi.

Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız’ı da kendisine bilgi vermediğini ve bir diplomata yakışmayacak biçimde yalan söylediğini savunan Abutalip, “Başkonsolos aramalara yanıt vermedi” dedi.

‘Bakanın konvoyu ikiye bölündü, birkaç araç kaçtı’

Ayyıldız’ın ‘Evet’ kampanyası için 17 bin kişilik stadyum kiralamak istediğini de öne süren Abutalip, Bakan Kaya’nın geldiği gece yaşananları şöyle anlattı: “Biz o zaman Hollanda otoyollarında bakanı aramaya başladık. Bir yerde konvoyu bulup, durdurabildik. Fakat konvoy ikiye bölünüp birkaç araç kaçtı. O zaman bakanı kaybettik. Polisler kendisini konsolosluğun arkasında durdurabildi.”