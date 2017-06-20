Rota çalışanı: Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz

Manisa’daki askerlerin zehirlendiği kışlanın yemek tedarikçisi Rota Yemekçilik çalışanı, zehirlenmelerin nedeninin çöpe atılması gereken malzemelerin tekrar kullanılması olduğunu öne sürdü.

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda toplamda 800 asker rahatsızlanmıştı.

Milli Gazete’ye konuşan şirket çalışanı zehirlenmelerin tavuğun dışarıda tutulup soğuk hava deposuna konmamasından kaynaklandığını söyledi.

Pirinç pilavının buzluklara yerleştirilmediğini ve kokan ürünlerin tekrar ısıtılarak askerlere verildiğini iddia eden çalışan “Biz de oradan yemek yemiyoruz” dedi.

Çöpe atılması gereken malzemelerin tekrar kullanıldığını, askerlerin bu nedenle zehirlendiğini savunan çalışan, firmanın askeriye içinde olması nedeniyle kontrol görevlilerinin firma içine gelerek denetim yapamadığını ileri sürdü.

Tarihi geçmiş ve buzdolabında tutulması gereken malzemelerin ‘sistemsizlik’ten dolayı dışarıda tutulduğunu öne süren çalışan, özellikle ucuz malların tercih edilip alındığını anlattı.