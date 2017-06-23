Rota aşçısı: Askeriyedeki su lağım kokuyordu, ben içemiyordum

Manisa’da 800 askerin zehirlenmesiyle ilgili yemek şirketinin gözaltına alınan aşçısı, kullanılan suyun lağım koktuğunu söyledi.

Manisa’da 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda birkaç hafta arayla bini aşkın asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, bir asker hayatını kaybetmişti.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre önceki gün Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade veren, şirketin gece aşçısı Ebubekir Erten, yemek pişirilirken iki komutanın sabaha kadar kendilerine eşlik ettiğini belirterek, “Bazen bizlerin yanında duruyorlar. Bazen kendi odalarındaki kameralardan bizi takip ediyorlar. Orada olduğumuz sürece yemeğin hazırlanmasında yanımızda bulunup bizi denetliyorlar” dedi.

‘Yemekler komutan tarafından denetleniyor’

Gece hazırlanan yemeğin askerlere öğle yemeği olarak verildiğini söyleyen Erten, yemeklerden numune alındığını da söyledi: “Akşam yemeklerini gündüz çalışan grup hazırlıyor. Bizlerin gece hazırladığı yemek sabah 08.00 sıralarında hazır oluyor. Öğle verilecek yemek, kontrolör komutan tarafından bizzat denetleniyor. Yemeklerin her birinden ikişer numune alınıyor. Biri analiz için İzmir’e gönderiliyor. Diğer numune ise numune dolabında kalıyor. Numuneler kilitli yerde muhafaza ediliyor.”

‘Her aşama kontrol ediliyor’

Askerlere yemek servisinin kontrolörler ve gıda mühendisinin tatmasından sonra gerçekleştiğini dile getiren Erten, “Görevlilerin kontrol etmediği hiçbir aşama yoktur. Tüm iş ve işlemler görevlilerin istekleri doğrultusundadır. Yemeğin nasıl, ne şekil, hangi şartlarda olmaması gerektiğini onlar bildiriyor. Biz istek doğrultusunda yemeği hazırlıyoruz. Gündüz grubunun hazırladığı malzemeleri kullanarak yemek yapıyoruz” dedi.

Askerlerin ilk zehirlendiği 23 Mayıs’ta yemeği hazırlayanın kendisi olduğunu kaydeden Erten, gıda mühendisi D.Y.’nin o gece yanında olmadığını savunarak, “O gece görev sonuna kadar yanımızda değildi. Normalde yemekler pişirilirken her safhada gıda mühendisinin bizlerle birlikte olması gerekirdi” diye konuştu.

‘Askeriyedeki suyu içemiyordum’

O gece hindi etinden yemek yaptıklarını söyleyen Erten, askeriyedeki suyu içemediğini, bazı askerlerin suyun lağım koktuğunu söylediğini aktardı: “Yemekten ben ve diğer çalışan şirket görevlileri ile komutanlar da yedi. Sabah görevi teslim ettiğimizde numuneleri kimlerin aldığını görmedim. Ben askeriyedeki suyu içemiyordum. Bazı askerler de suyun kirli olduğunu, bulanık olduğunu ve suda lağım kokusu olduğunu söylüyorlardı. Zehirlenme ondan olabilir.”