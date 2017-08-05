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Rossum, ‘Shameless’ uyarlaması ‘Bizim Hikaye’ye ‘inanamadı’: Bu Türkiye’deki Fiona mı?

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‘Gallagher’ ailesinin etrafında şekillenen Showtime dizisi ‘Shameless’ın başrollerinden Fiona’yı canlandıran Emmy Rossum, dizinin Türkiye uyarlaması ‘Bizim Hikaye’ye ‘inanamadı’.

Chicago’nun ‘kentsel dönüşüme uğrayan’ bölgesinde, ekonomik olarak zor bir hayat yaşayan beş kardeş ve alkolik bir babalı ‘Gallagher’ ailesinin etrafında şekillenen ‘Shameless’ın sekizinci sezonunun en geç kasım ayında başlaması bekleniyor.

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Fox Tv’de başlayacak ve yayın tarihi henüz belli olmayan ‘Shameless‘ın Türkiye uyarlaması ‘Bizim Hikaye’nin tanıtımı dün yayınlanmıştı.

Dizinin tanıtım videosunu Twitter hesabından paylaşan Rossum, “Bu Türkiye’deki Fiona ve Jimmy Steve mi? Ve bu da bebek Liam ve kırılan bozuk makinesi mi?” diye yazdı.

Rossum’un tweeetini paylaşan dizinin başrolü Hazal Kaya yanıtı ise gülerek “Evet biziz. İstanbul’dan” oldu.

‘Shameless’ uyarlaması ‘Bizim Hikaye’den ilk tanıtım yayınlandı


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