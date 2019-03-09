Rossellino’nun sanılan heykel Da Vinci’nin çıktı

Sanat tarihçileri, İngiltere’de, İtalyan heykeltraş Antonio Rossellino’nun yapıtı olarak sergilenen bir heykelin ressam Leonardo da Vinci’ye ait olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Victoria & Albert Müzesi

The Guardian’ın haberine göre İtalyan sanat tarihçisi Francesco Caglioti, ‘Gülen Çocuklu Bakire’ adlı heykelin İtalyan ressam Da Vinci’nin günümüze ulaşan tek heykeli olduğunu söyledi. Caglioti, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Victoria & Albert Müzesi’nin envanterinde yer alan 50 santimetre yüksekliğindeki kilden heykelin ‘yüzde 100 Da Vinci’ye ait olduğunu’ vurguladı. İtalya’nın Floransa kentinde, bu heykelin de yer aldığı bir sergide basına açıklama yapan Caglioti şunları söyledi:

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‘‘İngiliz sanat tarihçi Pope-Hennessy, eseri geçmişte elinde yeterli kanıtı olmadan Rosselino’ya atfetmiş. Ancak bu doğru değil. Da Vinci’nin heykeli 1472 yılında yaptığını düşünüyorum.”

ABD’nin New York kentindeki Metropolitan Müzesi’nde görevli sanat tarihçi Carmen C. Bambach da Caglioti’ye katıldığını belirtti.

Bu açıklamaya kadar ünlü ressamın heykelleri de olduğu iddia edilmiş ancak onun imzasını taşıyan bir heykele rastlanmamıştı.