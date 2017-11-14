Rosatom başkanı: Akkuyu için 2023 iddialı bir hedef

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un Başkanı Aleksey Lihaçev, Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 2023 yılına yetişmesinin iddialı bir hedef olduğunu, bu hedefe ulaşmanın yolunun Türkiye ile Rusya arasında iyi koordinasyondan geçtiğini söyledi.

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak ve 20 milyar dolar yatırım maliyeti öngörülen Akkuyu NGS için sınırlı çalışma izni geçtiğimiz ay verilmişti.

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Anadolu Ajansı’nın internet sitesinde yer alan açıklamasında Lihaçev, “Özellikle Cengiz Holding ile iş birliğimiz olumlu ilerliyor. Önümüzdeki yıl da değeri yaklaşık 1 milyar doları bulan bir yatırım planlıyoruz. Türk şirketlerinin çalışmalarından memnunuz” dedi.

Akkuyu NGS’nin yüzde 49 hissesi Cengiz Holding, Kalyon İnşaat ve Kolin İnşaat konsorsiyumuna ait.

Lihaçev sözlerine şöyle devam etti: “Akkuyu NGS’nin 2023 yılına yetiştirilmesi iddialı bir hedef. Ekipman temini ve inşaat süreçlerinin titizlikle yürütülmesi gerekiyor. Bu hedefe ulaşmanın tek yolu, Rus ve Türk tarafı arasında iyi koordine edilmiş ve güven temelli işbirliğidir.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türk yetkililer, Akkuyu NGS’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı 2023’te faaliyete geçmesini hedeflediklerini dile getirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün yaptığı açıklamada Akkuyu NGS’nin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınacağını belirtmişti.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde Akkuyu NGS ile ilgili tüm lisansları almayı umut ettiklerini de ifade eden Lihaçev, “Böylelikle ilk reaktörün beton çalışmalarına başlayabiliriz. Hedefimiz bu yılın sonuna kadar projeye dair tüm belgelerin onaylanması” diye konuştu.

Putin dünkü açıklamasında ayrıca Rosatom’un yakın zamanda Akkuyu’da çalışmaya başlayacağını da vurgulamıştı.