Röportaj veren insan kaçakçısı gözaltına alındı

Sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda insan kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj veren Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne’de gözaltına alındı.

Sığınmacıları Avrupa’ya kaçak yollardan götürdüğünü söyleyen Karlı “Ben göçmen kaçakçısıyım. Altı sene cezasını yattım. Bizim mesleğimiz bu. Ekmeğimiz de buradan” ifadelerini kullanmıştı.

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İHA’nın haberine göre, “Avrupa’nın yarısını ben gönderdim” diyen Karlı, Edirne’nin Enez ilçesi Çatalköy’de bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yine aynı şekilde sosyal medyada ve basın kuruluşlarına insan kaçakçısı olduğunu söyleyerek röportaj veren bir diğer şüpheli şahıs Mehmet Savran’ın da yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.