Ronaldo’ya benzemeyen büstün heykeltraşı ‘üste çıktı’: İsa bile herkesi memnun edemedi

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun adı verilen havalimanındaki ‘tartışmalı büst’ün heykeltraşı, eserini Ronaldo’nun da beğendiğini, neticede ‘bunun bir zevk meselesi’ olduğunu söyledi.

Dört kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Ronaldo’yu yaşarken onurlandırmak için kendisinin de yetiştiği Portekiz’in Madeira Özerk Bölgesi’ndeki Funchal Havalimanı’na adı verilmişti. Ancak törende isim değişikliğinden çok Ronaldo’ya benzemeyen ve ti’ye alınan büst damgasını vurmuştu.

Dünya basını bu eserin heykeltraşını bulmakta gecikmedi. Aynı havalimanında çalışırken heykeltraş olmaya karar veren Emanuel Santos, eserini savunurken, büstün ‘herkesin zevkine hitap etmediğini’ söyledi. Santos, büstü sergilenmeden önce Ronaldo’nun da gördüğünü hatta ‘onayladığını’ da iddia etti.

Dayanağı İsa

Büstü sadece üç haftada tamamlayıp ardından bronzla kaplanması için Portekiz’e gönderdiğini söyleyen Santos şunları söyledi: “Yunanları ve Truvalıları memnun etmek imkansız. İsa bile herkesi memnun edemedi. Bu zevk meselesi yani göründüğü kadar basit değil. Önemli olan çalışmanın yarattığı etki. Her zaman değişiklik yapma olasılığı var, buna kendimi hazırlamıştım. Ronaldo’nun internetten bulduğum bazı fotoğraflarını temel aldım. Fotoğrafları yanıma koydum ve büst üzerinde çalışmaya başladım.”

Ronaldo ‘beğenmiş’

Ronaldo’nun törenden önce büstü gördüğünü ve onayladığını, sadece küçük değişiklikler istediğini de öne süren Santos şöyle devam etti: “Cristiano, kardeşinin ona gönderdiği fotoğrafları gördü. Madeira’daki Cristiano müzesinde kardeşiyle birlikteydim ve gönderdiği mesajlardan gördüğü şeyi sevdiğini söyleyebilirim. Sadece gülerken yüzüne bir ifade veren bazı çizgilerin değişmesini istedi. Çizgilerin kendisini daha yaşlı gösterdiğini ve daha yumuşak ve sevimli gözükmesi için azaltılmasını istedi.”