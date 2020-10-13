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Yaramazlara biraz batar!

Ronaldo’nun Covid-19 testi pozitif çıktı; milli takım kampından ayrıldı

Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo’nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

AA’nın federasyonun açıklamasından aktardığına göre UEFA Uluslar Ligi maçları için milli takım kampında bulunan Portekizli futbolcunun durumu iyi. Belirti görülmüyor; kendisini izole etmek için kamptan ayrıldı.

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İtalya’nın Juventus ekibinde forma giyen 35 yaşındaki futbolcunun İsveç ile oynanacak mücadelede görev yapamayacağı ifade edilen açıklamada, diğer oyuncuların datestten geçirildiği ve tüm sonuçların negatif çıktığı belirtildi.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden Portekiz, yarın İsveç’i ağırlayacak.

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