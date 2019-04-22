Ronaldo üç ligde şampiyon olarak tarih yazdı

İtalya Futbol Ligi Serie A’da hafta sonu evinde Fiorentina’yı 2-1 yenen Juventus üst üste 8’inci kez şampiyon oldu. Juventus, Serie A, İspanya’nın La Liga, Almanya’nın Bundesliga ve İngiltere’nin Premier Liglerindeki tüm kulüpler arasında sekiz kez üst üste şampiyon olan ilk takım olarak tarihe geçti.

Fotoğraf: Reuters

Torino kulübü Juventus’un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo ise kendi adına bir rekora imza attı. Yıldız oyuncu, Premier Lig, La Lig ve Serie A’da şampiyonluk gören ilk oyuncu oldu.

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Geçen yaz 117 milyon dolara (yaklaşık 682.3 milyon lira) İtalyan ekibiyle anlaşan Ronaldo, “İtalya’daki ilk sezonumda şampiyonluk gördüğüm için çok mutluyum” diyerek sevincini ifade etti.

Ligin bitimine beş hafta kala şampiyonluğu garantileyen Juventus, en yakın takipçisi Napoli’ye 20 puan fark attı.

2017’de kurulan Juventus Kadın Futbol takımı da şampiyonluğu elde ederek İtalyan taraftarların mutluluğunu perçinledi.