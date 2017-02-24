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Yaramazlara biraz batar!

Ronaldinho’ya şimdi de ‘Dadaş’ kancası: Dünya yıldızlarını Erzurumspor’a getireceğim

Türkiye’de yıllardır transfer haberlerinin öznesi olan Brezilyalı yıldız Ronaldinho’nun son talibi Erzurumspor oldu.


Spor Toto 2’nci Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un başkanı Ali Demirhan, dünya yıldızlarını Erzurum’a getirme vaadinde bulundu.

‘Hedeflerimiz büyük’

DHA’nın haberine göre, ligde ikinci sırada yer alan İstanbulspor’la 26 Şubat’ta deplasmanda oynayacakları karşılaşmaya tüm taraftarları davet eden Demirhan, şunları söyledi: “Erzurumspor’da herkesin bir alınteri var. Bu alınterini şampiyonluk coşkusuyla yaşamak istiyoruz. Hedeflerimiz büyük. Önce TFF 1’nci Lig sonra Süper Lig’e çıktığımızda inşallah o günleri görmek bana nasip olur. Başta Ronaldinho olmak üzere dünya yıldızlarını Erzurumspor’a transfer edeceğim.”

 

 

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