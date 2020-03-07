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Yaramazlara biraz batar!

Ronaldinho ve kardeşi tutuklandı

Brezilyalı eski futbolu Ronaldinho ve erkek kardeşi Roberto tutuklandı. Önceki gün sahte pasaportla Paraguay’a girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ikilinin dün tutuklandığı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

2015 yılında koruma altındaki bir gölde yasadışı olarak balık çiftliği kurduğu için kesilen 8.5 milyon dolarlık cezayı ödemediği için 2019 yılında Ronaldinho’nun Brezilya ve İspanya pasaportlarına el konulmuştu. Polis kaldıkları otel odasında arama yapmıştı.

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Paraguay İçişleri Bakanı Euclides Acevedo, “Popüler bir sporcu olduğunu kabul ediyorum, kariyerine saygım var ancak yasa dışı yolla ülkeye girmesini görmezden gelemeyiz” dedi.

Sahte pasaport kullandığını kabul etmeyen Ronaldinho, kitap tanıtımı ve yoksul çocuklar için başlatılan bir kampanyaya destek vermek amacıyla Paraguay’a gitmişti.

Fotoğraf: Facebook

2004 ve 2005 yıllarında yılın futbolcusu seçilen Ronaldinho, futbolu 2015’te bırakmıştı.

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Ronaldinho sahte pasaport kullanmaktan gözaltına alındı

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