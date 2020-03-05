Ronaldinho sahte pasaport kullanmaktan gözaltına alındı

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, sahte pasaportla giriş yaptığı Paraguay’da gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

2015 yılında koruma altındaki bir gölde yasadışı olarak balık çiftliği kurduğu için kesilen 8.5 milyon dolarlık cezayı ödemediği için 2018 yılında Ronaldinho’nun pasaportuna el konulmuştu.

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Paraguay İçişleri Bakanlığı, Ronaldinho’nun yanındaki kardeşi Roberto’nun da aynı suçtan gözaltına alındığını açıkladı.

Polisler, ikilinin kendi isimlerine düzenlenmiş sahte Paraguay pasaportuyla ülkeye giriş yaptığını tespit etti. İkisi de tutuklu işadamı Wilmondes Sousa Lira tarafından kandırıldığını ve masum olduğunu dile getirdi.

Paraguay İçişleri Bakanı Euclides Acevedo, ”Adli soruşturma altındalar ve ifade vermek zorundalar. Sonrasında tutuklanıp tutuklanmayacaklarına karar verilecek” dedi.