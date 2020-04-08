Ronaldinho cezaevinden çıktı: Dört yıldızlı otelde ev hapsinde

Paraguay’a sahte pasaportla girdikleri gerekçesiyle mart ayında tutuklanan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ve erkek kardeşi, cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine kondu.

Fotoğraf: Reuters

Ronaldinho ve kardeşi Roberto Assis, 6 Mart’ta Paraguay polisi tarafından gözaltına alınmış, 7 Mart’ta tutuklanmıştı. İkiliye kefaletle serbest kalma hakkı tanınmamıştı.

Reklam

İkili, 800’er bin dolar kefalet ücreti ödedi ve şartlı tahliye edildi. Duruşma gününe kadar ev hapsinde bekleyecek iki kardeş, başkent Asuncion’daki dört yıldızlı bir otelde süreci geçirecek.

Hakim Gustavo Amarilla, kefalet ücretinin yüksek olmasını ve kaçmayacaklarına dair garanti verilmesini tahliyeye gerekçe gösterdi.

Ronaldo ve Assis, sahte pasaport suçlamasını kabul etmemiş, avukatları tutuklanmalarını ‘yasaya aykırı’ olarak değerlendirmişti.

Reklam

Ronaldinho, bir kitap tanıtımı ve dezavantajlı konumdaki çocuklara yardım kampanyası için Paraguay’a gitmişti.

2002’de, Brezilya’yla Dünya Kupası kazanan Ronaldinho, 2005 ve 2006 yıllarında dünya futbolunun patronu FIFA tarafından yılın oyuncusu seçilmişti. Fransa’da Paris St-Germain, İspanya’da Barcelona ve İtalya’da AC Milan’ın aralarında olduğu takımlarda top koşturmuş, 2015’te emekliye ayrılmıştı.