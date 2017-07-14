Roma’ya transfer olan Cengiz Ünder: Orada da formayı alacağım

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Başakşehir’den Roma’ya bonservis rekoru kırarak 15 milyon avroya transfer olan 20 yaşındaki Cengiz Ünder, “Kendime her zaman güveniyorum. Orada da formayı alacağım ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim” dedi.

‘En pahalı Türk oyuncu’ ünvanını Arda Turan’dan alan genç yıldız için İstanbul Fatih Terim Stadyumu’nda veda töreni düzenlendi.

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Törende konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ şunları söyledi: “Cengiz Ünder’i 600 bin euro karşılığında Altınordu’dan almış bulunmaktaydık. Bir Türk oyuncunun satışında rekor artık Başakşehir’indir. Cengiz’in satış bedeli 15 milyon eurodur. 15 milyon euronun yanında Cengiz’in satışından net %20 kadar kasamıza girecek. İnanıyorum Cengiz kardeşimiz bundan sonra da önemli transfere imza atacaktır.”

Cengiz’in Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın onayıyla alındığını belirten Gümüşdağ, genç oyuncunun en çok Avcı’ya teşekkür etmesi gerektiğini söyledi.

Manchester City ile de görüştüklerini, ancak, Cengiz’in İngiliz kulübüne transfer olması halinde bir Alman kulübüne kiralanacağını, genç oyuncunun bu yüzden ilk 11 garantisi veren Roma’ya gittiğini söyledi.

‘El Sharaawy ve Perroti’yle rekabete gireceğim’

Cengiz’se şöyle konuştu: “Şu zamana kadar üstümde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Öncelikle, Abdullah hoca ve Fatih Terim’e teşekkür ettim. Bir sene önce buraya gelmiştim ve şimdi bir sene sonra Roma’ya gidiyorum. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’a da çok teşekkür ediyorum. Buralara gelmemde onların da büyük emeği var. Roma’nın sportif direktörü Monchi’nin genç oyunculara verdiği desteği biliyorum. Roma daha çok hücum odaklı futbol oynuyor. City alıp kiralıyor, Roma direkt takıma oyuncu istediği için bu kararı vermem kolay oldu. Şu anda El Shaarawy ve Perotti var. Onlarla rekabete gireceğim.”

‘Her şeyin çok hızlı geliştiğini’ ve ‘kendine her zaman güvendiğini’ belirten Cengiz şöyle devam etti: “Orada da formayı alacağım ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Burada nasıl çalıştıysam orada da öyle çalışacağım. Buraya ilk geldiğimde ilk 11’de oynayacağımı beklemiyordum ama Abdullah hoca bana şans verdi. Altınordu’ya 10 yaşında geldim. Altınordu sadece saha içinde değil saha dışında da çok şey öğretiyor. Türkiye’de en iyi futbol altyapısı. Dünyanın sayılı kulüplerinden birine gidiyorum. İtalya’nın en büyük üç kulübünden bir tanesi. Umarım oradan sonra da daha büyük kulüplere imza atarım.”

Erdoğan’dan tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini arayarak tebrik ettiğini aktaran genç oyuncu, “Ülke olarak arkamda olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederim” dedi.