Romanya’da sahile 130 kilogram kokain vurdu

Romanya sahiline yüzlerce paket halinde 130 kilogram kokain vurdu. Ülkenin Karadeniz Sahili boyunca arama yapan polis, kamuoyuna sahile vuran kokain paketlerine sağlık açısından tehlike oluşturacağı için dokunulmaması yönünde çağrı yaptı.

Fotoğraf: BBC

BBC’deki habere göre Latin Amerika ve Avrupa’ya yollanan uyuşturucuların güzergahında yer alan Romanya’da bulunan paketlerin bir tonluk uyuşturucunun parçası olduğu tahmin ediliyor.

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Polisin açıklamasında, terk edilmiş bir gemiden denize dökülen kokain paketleri bulunduktan sonra 14 sahil güvenlik gemisi ve 300 memurla belirli noktalarda arama yapıldığı belirtildi. Aramalara helikopter ve dalgıçlar da destek verirken iki Sırp vatandaşı tutuklandı.

2016 yılında Romanya’da, Hollanda’ya gönderilmek üzere, muz kolilerine saklanmış 600 milyon avro (yaklaşık 3.85 milyar lira) değerinde kokain bulunmuştu.