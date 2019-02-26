Romanya sahil güvenliği Türk balıkçı teknesine ateş açtı: Üç yaralı

Romanya Sahil Güvenlik ekipleri iddiaya göre ‘dur’ ihtarına uymayan Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği üç balıkçı yaralanırken, teknede de hasar oluştu. Olay anı ise cep telefonuyla görüntülendi.

Balıkçıların uluslararası karasularda gerçekleştiğini belirtirtiği olay 20 Şubat’ta Romanya’nın yaklaşık 50 mil açığında meydana geldi.

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Ordu’nun Perşembe ilçesi limanından hareket eden ‘Ostik Şenol’ adlı 14 metrelik balıkçı teknesi, iddiaya göre uluslararası karasularında, Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı ve ‘dur’ ihtarına uymayınca sahil güvenlik plastik ve gerçek mermiler kullanarak tekneye ateş açtı.

Büyük korku ve panik yaşayan balıkçılar, telsizle yardım çağrısında bulundu.

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Plastik mermi isabet eden kaptan Serdal Memiş ve tayfa Samet Demir ile eline gerçek mermi isabet eden İsa Memiş yaralandı.

Bir süre sonra Romanya Sahil Güvenlik ekipleri, geri çekildi. Kurşun delikleri oluşan balıkçı teknesi, sekiz kişilik tayfası ile İstanbul’a döndü.

Tayfanın panik yaşadığı o anlarda İsa Memiş’in elinden yaralandığı, bazı balıkçıların ise tekbir getirdiği görülüyor.