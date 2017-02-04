Romanya halkının zaferi: ‘Yolsuzluk affı’ tasarısı geri çekilecek

Romanya Başbakanı Sorin Grindeanu, komünizmin çöküşünden sonra ülkedeki en büyük protestoya sebep olan ‘yolsuzluk affı’ kararnamesini geri çekeceklerini açıkladı.

Grindeanu düzenlediği basın toplantısında “Yarın bu kanunu çekmek için bir hükümet toplantısı yapacağız. Romanya’yı bölmek istemiyorum. Ülke ikiye bölünemez” dedi.

Söz konusu kararnameyle beraber yolsuzluk nedeniyle cezaevlerinde bulunan çok sayıda ‘yetkili’ tahliye edilecekti.

İktidardaki Sosyal Demokrat Parti’nin lideri Soran Grindeanu, kararnamenin cezaevlerindeki kalabalığı azaltmak için gerekli olduğunu açıklamıştı. Kararname karşıtları ise Romanya liderinin, yolsuzluktan hüküm giymiş müttefiklerini kurtarma amacı taşıdığı görüşünü paylaşıyor. Protestoya konu olan kararnameyle 44 bin avroyu aşmayan yolsuzluklar hapisle cezalandırılmayacaktı.