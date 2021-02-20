Romanya evsizleri aşılamada öncelikli gruba dahil etti

Romanya Covid-19 aşılama programında evsizleri öncelikli gruba dahil etti.

Fotoğraf: Reuters

Bu kararla evsizler sağlık çalışanlarının hemen altında, 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar ve öğretmenlerin yer aldığı öncelikli gruba dahil edilmiş oldu.

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Bu uygulamaya geçen ilk Avrupa ülkelerinden biri olan Romanya’da 300’e yakın evsiz aşının ilk dozunu oldu.

Hollanda da yardım kuruluşlarının yaptığı baskı sonucu aynı kararı almıştı.

Romanya Sağlık Bakanlığı yetkilisi evsizlerin önlemleri uygulama imkanı zor olduğu için enfeksiyon riskine en çok maruz kalan gruplardan biri olduğunu ifade etti.

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Mobil aşılama ekipleri evsiz misafirhanelerini gezerek uygulamaya başladı.

19 milyon nüfuslu ülkede resmi kayıtlara göre 1300 evsiz yaşıyor. Ancak gerçek sayının bunun çok daha üstünde olduğu tahmin ediliyor.

Yetkililer hükümetin aşı olmak isteyen her evsize ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Ülkede aralıkta başlayan aşılama çalışmalarında 800 bine yakın kişiye Pfizer/BioNTech aşısı uygulandı.