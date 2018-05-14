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Yaramazlara biraz batar!

Romanya, Çekya ve Macaristan’dan engel: AB, Trump’ın Kudüs hamlesini eleştirecekti

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AB’nin, ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına ortak tepki hamlesi üç ülkenin engeline takıldı. AB’nin ortak açıklama yayınlama girişimine Romanya, Macaristan ve Çekya karşı çıktı.

Fotoğraf: Reuters

ABD uluslararası toplumun tepkisine rağmen Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdığı büyükelçiliğini bugün açacak.

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ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını protesto gösterilerindeyse en az 43 Filistinli hayatını kaybetti, bin 500’ün üzerinde Filistinli de yaralandı.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre ABD’nin büyükelçiliği Kudüs’e taşıması AB’yi ikiye böldü. Birliğin, ABD’nin söz konusu hamlesine karşı yayınlamayı planladığı ortak açıklama Macaristan, Romanya ve Çekya tarafından engellendi.

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Prag’da konuşan Çekya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Çekya, AB’nin şu anda neden tekrar tekrar bu konu üzerine görüş beyan etmesi gerektiğine ilişkin bir sebep görememektedir” diye konuştu.

Çek haber ajansı CTK’nin haberine göre sözcü, AB hükümet başkanlarının iki devletli çözüme bağlılıklarını ifade eden açıklamayı reddettiklerini söyledi.

Habere göre açıklama taslağında AB devletlerinin büyükelçiliklerini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımayacakları ifadesi de yer alıyor. Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman kısa süre önce Tel Aviv’deki Çekya Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımayı arzu ettiklerini söylemişti. Ancak şimdilik Çekya’nın Kudüs’te yalnızca onursal bir konsolosluk açacağı belirtiliyor.

Romanya’da da konu bir süredir hükümet içinde sert tartışmalara neden oluyordu. Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Romanya Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasının uluslararası hukukun ihlali anlamına geleceğine işaret ediyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, onlarca yıllık ABD politikası ve uluslararası uzlaşıdan saparak 6 Aralık 2017 tarihinde Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımış ve şu ana kadar Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıyacaklarını açıklamıştı. Trump’ın tek taraflı kararı İsraillileri memnun ederken Filistinlileri kızdırmış, karara uluslararası toplum tepki göstermişti.

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