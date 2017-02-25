Roma’nın yeni stat projesine ‘şartlı’ izin: Gökdelenler iptal, iş merkezi alanı daraltılacak 

Serie A ekiplerinden Roma ile Roma Belediyesi arasında yeni stat projesi konusunda uzun zamandır yaşanan anlaşmazlık son buldu.

AA’nın haberine göre, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi ile Roma Kulübü Genel Direktörü Mauro Baldissoni’nin yürüttüğü görüşmeler sonucunda, bazı değişikliklerin gerçekleşmesi koşuluyla stat projesine izin verildi.

Belediye Başkanı Raggi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, stadın daha önce öngörüldüğü gibi Roma’nın Tor di Valle semtine yapılacağını, proje kapsamında inşa edilecek iş merkezi alanının daraltılacağını ve üç gökdelenin de projeden çıkarıldığını belirtti.