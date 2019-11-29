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Yaramazlara biraz batar!

Romalı futbolcunun yabancı maddeyle yaralanması: Gözaltı sayısı üçe yükseldi

Başakşehir-Roma maçında futbolcu Lorenzo Pellegrini’nin yaralanmasıyla ilgili gözaltı sayısı üçe yükseldi. Pellegrini’ye madeni bir lira atıldığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da dün akşam oynanan UEFA ligi maçında Romalı futbolcu Pellegrini’nin yaralanmasıyla ilgili İstanbul Spor Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı. 

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Çalışmalar sonucunda sahaya yabancı madde attığı belirlenen Y.Y. ve M.A. adlı iki kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden Y.Y’nin kasten yaralama ve sahtecilik suçundan sabıka kaydı olduğu belirlenirken, her iki şüpheli hakkında da 6222 Sayılı Kanun’a muhalefetten adli işlem yapıldı.

Çalışma sürerken 18 yaşındayken küçük olduğu belirlenen bir kişi daha yakalandı.

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Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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