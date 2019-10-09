Roma’da köprüden Greta Thunberg’in temsili kuklası sarkıtıldı

İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Isaac-Newton Köprüsü’ne boynundan iple asılı bir kız çocuğu kuklası sarkıtıldı. 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’e ithafen asılan kukla, sosyal mecralarda da tepki topladı.

Fotoğraf: Twitter @virginiaraggi

Yeşil Gazete’de yer alan habere göre, üzerinde “Greta sizin tanrınız” (Greta is your God) yazılı bir pankartın da yer aldığı kukla ile ilgili sosyal medyada artan tepkilerin ardından konuyla ilgili Roma savcılığı ‘ağır tehdit’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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Roma Belediye Başkanı ve 5 Yıldız Hareketi üyesi Virginia Ragg, konunun ‘utanç verici’ olduğunu dile getirerek Greta ve ailesine destek verdi.

İtalya Çevre Bakanı Sergio Costa, herkesin iklim konusunda duyarlı olması gerektiğini ve olayın “kabul edilemez suç teşkil eden bir hareket” olduğunu dile getirdi.

Doğru Yaşam Ödül’nün sahibi Greta, geçtiğimiz haftalarda BM İklim Zirvesi’nde yaptığı açıklamasıyla ilgi gördüğü kadar bazı kesimler tarafından tepki de almıştı.

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Kimileri tarafından geleceğin önemli isimlerinden olduğu düşünülen Greta’nın kimileri tarafından da diğer genç aktivistlerin önüne geçtiği düşünülüyor.