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Yaramazlara biraz batar!

Roma’da gelinler ‘corona’ nedeniyle düğünlerin ertelenmesini protesto etti

İtalya’da, ‘corona’ kısıtlamaları nedeniyle düğünlerin ertelenmesini protesto etmek isteyen kadınlar gelinlik giyerek gösteri yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Başkent Roma’daki gösteriyi bir İtalyan düğün birliği düzenledi. ‘Bekarların ve evlenmemişlerin flass mob’ adı verilen gösteri için gelinlikli kadınlar önce ünlü Trevi çeşmesi önünde toplandı. Daha sonra parlamento binası önüne yürüyen kadınlara burada salgından etkilenen düğün sektörü çalışanları da katıldı.

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Göstericilerden Francesca Del Vechio, eylülde evlenmeyi planladığını ancak hükümetin uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle düğününü bir yıl ertelemek zorunda kaldığını, seneye kısıtlamalar olmadan evlenmek istediğini belirtti.

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