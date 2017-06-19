Roma’da ev hapsindeki adam kendini tutuklattı: Anlaşamadığım karımla yaşıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, damadının bir kez daha FETÖ’den tutuklanmasını değerlendirdi: “Hiçbir dahlim olmadığı apaçık ortaya çıktı. Mahkemeler kararlarını verecekler, sonuçlar ortaya çıkacak.”