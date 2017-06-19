Roma’da ev hapsindeki adam kendini tutuklattı: Anlaşamadığım karımla yaşıyorum

İtalya’da şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşiyle birlikte yaşamaktan bunaldığını söyleyen bir adam, ev hapsinden kaçarak kendini tutuklattı.
DHA’nın Roma muhabiri Esma Çakır’ın haberine göre, polis ‘aile içi kavga’ ihbarı üzerine başkentin Casilino Nuovo mahallesine gitti.
Ev hapsindeki adam polislere, “Ev hapsine alınarak, anlaşamadığım karımla birlikte yaşamaya mecbur edildim. Artık dayanamıyorum, stres altındayım. Lütfen beni cezaevine gönderin” derken, eşi ise şiddet gördüğünü söyledi.
Polis cezaevinin ‘mümkün olamayacağını’ söyleyince, ev hapsindeki adam kapıyı açarak hızla evden kaçtı.
Ev hapsinden kaçtığı gerekçesiyle tutuklanan adam, cezaevine gönderildi.