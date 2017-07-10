Roma Parkı’nın yanındaki inşaatta duvar çöktü: Kent Savunması sorumlu ‘İBB’ dedi

RIFAT DOĞAN

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Beyoğlu Cihangir Mahallesi’nde arkeolojik SİT alanı olan Roma Bostanı (Sanatkarlar Parkı) yanında devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait sosyal tesis inşaatının duvarının çökmesi sonucu üç işçi yaralandı.

Beyoğlu Kent Savunması, kazanın sorumlusunun İBB olduğunu savundu.

Yapımı Ekim 2016 yılından bu yana devam eden ve kent savunucularının tepkisini çeken İBB’ye ait sosyal tesis inşaatında geçen 5 Temmuz Çarşamba günü meydana gelen iş kazasında üç işçinin çöken duvar altında kaldığı öğrenildi.

İşçilerin sağlık durumuyla ilgili ne yetkili firma ne de İBB bir açıklama yaparken, inşaatı uzun süredir takip eden Beyoğlu Kent Savunması, şantiye önünde bir açıklama yaptı.

Savunma aktivistlerinden Deniz Özgür, üç işçinin yaralandığı duvar çökmesiyle ilgili inşaat şefinin olayın üzerini kapatmaya çalıştığını, aynı gün çalışmaya devam edildiğini kaydetti.

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Özgür, çöken duvarın inşaat projesinde olup olmadığına ilişkin 2 No’lu Koruma Kurulu’na başvuracaklarını söyledi.

‘Dilekçe verecektik, 1 saat sonra duvar çöktü’

Açıklamada inşaatla ilgili açılan davanın devam ettiği belirtilerek, “Sürekli gözlediğimiz, takip ettiğimiz bu inşaatın keyfilikle ilerlediğine dair duyumlarımız ve gözlemlerimiz neticesinde 5 Temmuz günü sabah saatlerinde yapımı bitmek üzere olan bir duvarın projeye uyup uymadığını öğrenmek için fotoğraflarını çektik ve 2 No’lu Koruma Kurulu’na başvuru kararı aldık. Bu kararı aldıktan sadece bir saat sonra, söz konusu duvar üç işçinin üzerine çöktü” denildi

‘İşçilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmiyor’

Çöken duvar nedeniyle iki işçinin hafif, bir işçinin ise ağır yaralandığı ve Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, İBB ve şantiye sorumlularından bilgi alınamadığı kaydedildi.

Beyoğlu Kent Savunması, kazadan sonra proje mimarı Erkan İnce’nin ‘panik içinde’ alanı düzeltmeye ve toparlamaya çalıştığını ve inşaatta hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğini kaydederek, İnce’nin bu kazanın iki sorumlusundan biri olduğunu, esas sorumlunun ise ‘günlerce hiçbir şey yokmuş gibi davranan’ İBB olduğunu öne sürdü.

İBB’ye üç soru

Savunma, İBB’nin yanıtlaması istemiyle hazırladığı şu üç soruyu sordu:

“* Cihangir Roma Parkı arkasında devam eden sosyal tesis inşaatında bir duvar çöktü. Çöken duvar altında işçiler kaldı. Bir işçi ağır yaralı. Ancak durumunu öğrenemiyoruz. Hiçbir yetkili açıklama yapmıyor. Ne durumda olduğunu biliyor musunuz? Kamuoyuna açıklama yapacak mısınız?”

* Bu tesis inşaatını denetliyor musunuz; eğer öyleyse ne kadar zamanda bir denetliyorsunuz?

* Burası kentsel SİT alanı. Söz konusu duvar kurul onaylı projede var mı? Bunu nasıl denetliyorsunuz?”

Olayı sorduğumuz inşaattaki çalışanlar ise sorularımızı yanıtlamak yerine şantiye kapısını kilitledi.