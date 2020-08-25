Roma İmparatorluğu’nun inşa ettiği 2 bin yıllık baraj bendi bulundu: Ordu, su ihtiyacını karşılıyormuş

Konya’nın Karatay ilçesindeki Bozdağ Milli Parkı’nda, 2 bin yıl önce Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş, 110 metre uzunluğunda ve 10 metre yüksekliğinde baraj bendi bulundu.

Fotoğraf: AA

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Başkanı Dr. İlker Işık, AA muhabirine Milli Parkı ve çevresindeki antik yerleşimlerin tespiti için 2017’den beri yüzey araştırmaları yürüttüklerini söyledi.

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Çalışmaları, 60 bin metrekarelik alanda 10 kişilik bir ekiple yürüttüklerini anlatan Işık, Antik Roma döneminde inşa edilen ‘Via Sebaste’ yolunun buradaki bölümünü daha önce keşfettiklerini belirterek şöyle devam etti: “Son çalışmamızda da Romalıların yaptığı bu yol ağı üzerinde, ordunun su ihtiyacını gidermek için buraya bir baraj bendi yapıldığını tespit ettik.”

‘Güzergah önemini yitirmedi’

Güzergahın, Roma İmparatorluğu’ndan Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu’na kadar önemini hiç yitirmediğini dile getiren Işık şu ifadeleri kullandı: “Bentle alakalı lazer tarama çalışmaları yürütüyoruz. Hava fotoğrafları ve detaylı ölçümlemelerin ardından bu bölgenin genel planlamasını çıkarıp buranın yerleşim ağını bulmaya çalışıyoruz. Bu kadar büyük bir baraj bendinin sadece asker sevkiyatı sırasında su ihtiyacını karşılamak için değil, bölgede yaşayan insanların da kullandığını, hayvancılıkla uğraşanların ihtiyacını karşıladığını öngörüyoruz.”

‘Havzası hala bataklık’

Çalışmayı genişletmek için derinlemesine tarama başlattıklarını, baraj bendinin, çok büyük bir su havzasının olduğunu vurgulayan Işık sözlerini şöyle tamamladı: “Büyük orduların geçişi sırasında onların su ihtiyacını karşılayacak kadar büyük hacmi var. Havzasına baktığımız zaman hala bataklık. Yani bahar dönemlerinde su tutmaya devam ettiğini görüyoruz. Hemen yanına da bir su oluğu yapıldığını ve fazla suyun buradan atıldığını görebiliyoruz. Baraj bendi, bakir bir bölgede olmasından dolayı korunmuş. El değmemiş olması büyük avantaj. Bu bölge zaten antik çağdan itibaren hayvancılığın yapıldığı önemli bölgelerden biri kabul ediliyor. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesiyle bu çalışmayı gün yüzüne çıkararak, ‘Turizm açısından nasıl değerlendirebiliriz’ bunların çalışmasını yürütüyoruz.”