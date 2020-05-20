Rolls-Royce ‘corona’ nedeniyle 9 bin kişiyi işten çıkaracak

Britanyalı uçak motoru üreticisi Rolls-Royce, Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik kriz nedeniyle 9 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu.
Şirketin açıklamasında, pandemi nedeniyle yaşanan krizden büyük ölçüde etkilenen havacılık sektörünün toparlanmasının birkaç yıl alabileceği belirtildi.
Şirketin CEO’su Warren East, karara ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Bu bizim yarattığımız bir kriz değil. Karşı karşıya gelmek zorunda olduğumuz ve başa çıkmamız gereken bir kriz.”
Toplam 52 bin kişinin istihdam edildiği Rolls-Royce bünyesinde, işten çıkartmaların büyük kısmının şirketin Britanya’nın Derby kentinde merkezinden yapılması planlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı