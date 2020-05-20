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Yaramazlara biraz batar!

Rolls-Royce ‘corona’ nedeniyle 9 bin kişiyi işten çıkaracak

Britanyalı uçak motoru üreticisi Rolls-Royce, Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik kriz nedeniyle 9 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Şirketin açıklamasında, pandemi nedeniyle yaşanan krizden büyük ölçüde etkilenen havacılık sektörünün toparlanmasının birkaç yıl alabileceği belirtildi.

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Şirketin CEO’su Warren East, karara ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Bu bizim yarattığımız bir kriz değil. Karşı karşıya gelmek zorunda olduğumuz ve başa çıkmamız gereken bir kriz.”

Toplam 52 bin kişinin istihdam edildiği Rolls-Royce bünyesinde, işten çıkartmaların büyük kısmının şirketin Britanya’nın Derby kentinde merkezinden yapılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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