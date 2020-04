Rolling Stones’tan sekiz yıl aradan sonra ilk single: Tecrit sürecinde tamamlandı

Britanyalı rock grubu Rolling Stones, sekiz yıl aradan sonra ilk single’ını yayınladı: Living In A Ghost Town.

Fotoğraf: Reuters

Grup, şarkının tamamına yakınının bir yıl önce ABD’nin Los Angeles kentinde kaydedildiğini ancak ‘tecritte’ tamamlandığını açıkladı. Şarkıda, corona virüsü salgınına gönderme niteliğinde sözler yer alıyor:

Hayat o kadar güzeldi ki; şimdi hepimiz tecritteyiz

Hayalet gibi hissediyoruz, hayalet şehirde gibi

Grubun, Apple Music’e konuşan solisti Mick Jagger, “Şarkıda günümüz ortamının yankısının da olmasını istedik” dedi.

Şarkıyı 10 dakikada bestelediklerini anlatan Jagger şöyle devam etti: “Aslında bugün için bestelenmedi tabii. Hayatın tüm aksiyonuyla devam ettiği süreçte bestelendi. Keith Richards’la şimdi yayınlamanın doğru olacağını ancak sözlerini yeniden yazmamız gerektiğni düşündük ve öyle yaptık.”

İzolasyon sürecinde üretime devam etmek istediklerini söyleyen Jagger, grup arkadaşlarıyla yan yana olmamaktan “Tabii birlikte olmanın yerini hiçbir şey tutmuyor” diyerek yakındı. Jagger, salgın nedeniyle ertelenen dünya turnesi konserlerine ne zaman devam edebilecekleri konusunda ‘şimdilik’ bir fikirleri olmadığını söyledi.

‘Living In A Ghost Town’, grubun 2012’de yayınladığı, ‘2012 Greatest Hits album Grrr!’da yer alan ‘Doom and Gloom’ ve ‘One More Shot’tan sonra hayranlarıyla paylaştığı ilk şarkı.