Rolling Stones, 75 yaşındaki Jagger hasta olduğu için ABD turnesini iptal etti

Britanyalı rock grubu Rolling Stones solisti Mick Jagger hastalandığı için ABD ve Kanada turnelerini iptal etti.

Fotoğraf: Reuters

Grup adına yapılan açıklamada, doktorların Jagger’a tedavi olması gerektiğini söyleyerek turneye çıkmamasını tavsiye ettiği belirtildi. Grubun açıklamasında 75 yaşındaki Jagger’ın sağlık sorunuyla ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

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Jagger, Instagram ve Twitter hesapları aracılığıyla özür diledi. Jagger, şunları yazdı: “Sizi böyle hayal kırıklığına uğrattığım için bu durumdan nefret ediyorum. Mümkün olan en kısa sürede yeniden sahnede olmak için elimden geleni yacağım.”

Grubun, 17 konseri içeren Kanada ve ABD turnesinin 20 Nisan’da ABD’nin Miami kentinden başlamasıv e 29 Haziran’da Kanada’da, Oro-Medonte’te sona ermesi planlanmıştı. Rolling Stones, ‘No Filter’ turnesi Eylül 2017’de başlamıştı. Avrupa’daki konserlerini tamamlayan grup, Kasım 2018’de ABD ve Kanada verymeyi planladıkları konser tarihlerini duyurmuştu.