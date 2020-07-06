Rollercoaster’dan düşen kadın hayatını kaybetti

Fransa’da, rollercoaster’dan (lunapark treni) düşen bir kadın hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Adı açıklanmayan 32 yaşındaki kadın, cumartesi günü, iki yaşındaki oğlunun doğum gününü kutlamak için başkent Paris’e 80 kilometre mesafedeki yerleşim birimi Oise’de, ‘Parc Saint Paul’ adlı parka gitti.

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Eşiyle, Formula 1 temalı trene binen kadın, güvenlik çubuğunun üzerinden uçarak aşağı düştü. Courier Picard adlı gazeteye konuşan Farida adlı bir görgü şahidi, onu ayaklarından tutmaya çalışan eşinin çabasının sonuç vermediğini, çocuklarıyla sıra beklerken yaşananlara şahit olduğunu anlattı.

Park yönetimi, kadınının tren seyir halindeyken düştüğünü ve olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. İnceleme başlatıldığı vurgulanan açıklamaya göre park geçici süreyle kapatıldı.

Polis, yılda 380 bin ziyaretçiyi ağırlayan parkta yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

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2009’da da bir kadın lunapark treninden düşerek hayatını kaybetmişti. Bu, parkta yaşanan ilk ve son olay değildi. Parkın müdürü Gilles Campion, 2007’de, başka iki trajedi nedeniyle dört ay hapis ve para cezasına çarptırılmıştı.