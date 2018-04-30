Roller değişti: Cem Yılmaz’ın Orhan Kural hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik

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Komedyen Cem Yılmaz’ın Prof. Dr. Orhan Kural hakkında savcılığa yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı çıktı.

Kural, ocak ayında vizyona yeni giren ‘Arif V 216’ adlı filmle ilgili Cem Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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Yılmaz’ın diğer filmlerinde olduğu gibi çocuk ve gençleri tütüne ve dolayısıyla uyuşturucu maddelere özendirdiğini öne süren Kural, “Yeter ki bu maddelere filmlerinde yer verme. 1 milyonluk dairemi sana seve seve veririm” demişti.

Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre Kural’ın şikayetinin ardından Yılmaz da Kural’dan şikayetçi oldu. Yılmaz dilekçesinde, iddiaların iftira niteliği taşıdığını; şeref ve saygınlığının zedelendiğini söyledi.

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Savcılık, Yılmaz’ın şikayeti sonrası başlatılan soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.

Kararda, Kural’ın şikayet etme hakkını kullandığı belirtilerek, sözlerinin kaba ve sert olduğu ancak eleştiri niteliğinde kaldığı kaydedildi.

‘Pek Yakında’ya takipsizlik

Birçok ünlü ismi sigara konusunda hukuken ‘uyarmasıyla’ da tanınan Kural, daha önce de Yılmaz hakkında “Pek Yakında” filminde sigarayı özendirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, ancak soruşturmaya takipsizlik kararı verilmişti.

Kural’ın sigara için suç duyurusunda bulunduğu diğer isimler Teoman, Nuri Bilge Ceylan ve Çağatay Ulusoy.