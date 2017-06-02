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Roger Waters, yeni albümüde Trump’ı ‘hayal etti’: Beyni olmayan bir lider


 

Efsanevi İngiliz müzik grubu Pink Floyd üyesi Roger Waters, tam 22 yılın ardından çıkardığı solo rock albümünde ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef tahtasına oturttu.

Fotoğraf: Reuters

Waters ‘Is This the Life We Really Want?’ adını taşıyan albümde yer alan ‘Picture That’ şarkısında Trump’a atıfta bulunarak “Beyni olmayan bir lider hayal edin” ifadesini kullandı.

Albümde Guantanamo’dan sosyal adaletsizliğe kadar geniş bir çerçevede siyasi konulara değiniliyor.

Bu, Waters’ın Trump’ı ilk hedef alışı değil. Konserlerinde de Trump’a yüklenen Waters, başkanın koltuğa oturmasının sebebini ABD’de empati yoksunluğuyla açıklamıştı. ‘Sosyopat’ diye nitelediği Trump’ı sadece iş düşünmekle eleştiren Waters, “Umarım başkanlık ofisinden çıkıp gidecek” demişti.

Roger Waters’ın 22 yıl sonraki ilk solo rock albümünden ilk video

22 yılın ardından: Roger Waters’tan solo rock albümü

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