Roden Krateri – James Turrell

Işığı bir algı aracı olarak kullanarak eser üreten James Turrell’in, ABD’nin Arizona eyaletinde, Boyalı Çölü’ndeki volkanik Roden Krateri’nde yaptığı büyük çaplı ışık yerleştirmesi.

Turrell’in Arizona Eyalet Üniversitesi (ASU) işbirliği ile hayata geçirdiği çalışması sanat, mühendislik, astronomi, mimari ve nörobilimin bir füzyonu.

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Henüz tamamlanma aşamasındaki, bir grup insan tarafından ziyaret edilen eseri görenler, kraterin içindeki 274 metrelik tünelde yürürken gökyüzüne bakıyor. Eser, dış manzarayı içeriye, izleyicinin algı ve deneyim alanına getiriyor.

ASU, bünyesindeki, aynı adı taşıyan vakfın hedefi, önümüzdeki iki yıl içinde en az 200 milyon dolar toplayarak krater içindeki sanatsal vizyonun tamamlanması ve beş yıl içinde ziyaretçileri destekleyecek altyapının kurulması.

Volkanik koni biçimindeki kraterin içinde gezen ziyaretçiler, düşünme şeklini değiştiren bir etkiye sahip bir dizi tünel, oda ve alanı görme şansına sahip oluyor.