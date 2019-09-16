Rod Stewart: Prostat kanseri oldum; üç yıl tedavi görüp hastalığı yendim

Britanyalı şarkıcı Rod Stewart, Şubat 2016’da prostat kanseri tanısı konulduğunu, hastalıkla gizlice mücadele ettiğini ve iyileştiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Cumartesi akşamı ‘Prostate Project’ (Prostat Projesi) adlı hastalıkla ilgili araştırmalara destekleyen sivil toplum kuruluşunun düzenlediği etkinliğe katılan 74 yaşındaki şarkıcı şunları söyledi: “Kimse bilmiyor bunu. Prostat kanseri oldum ve hastalığı yendim. Bu nedenle şimdi sizlerle paylaşmamın zamanının geldiğini düşündüm. Test sonuçlarım gayet iyi çıktı.”

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Geceye eşi Penny Lancaster ile katılan Stewart, pozitif düşünmenin, gülümsemeyi yüzden eksik etmemenin hastalıkla mücadelede önemli rolü olduğunun altını çizdi.

Erken teşhisin de önemine değinen Stewart, kendisine rutin bir kontrol sırasında tanı konulduğunu ve hastalığın erken safhada anlaşıldığını belirterek erkeklere, “Mutlaka muayene olun” diye seslendi.