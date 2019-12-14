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Yaramazlara biraz batar!

Rod Stewart, ‘bir numara’ olan en yaşlı erkek şarkıcı unvanını elde etti

Britanyalı Rod Stewart, ülkesinde, albümü listelerde ‘bir numara’ya yükselen en yaşlı erkek şarkıcı olarak kayıtlara geçti. ’74 yıl 11 aylık yaşam süresi’ni geride bırakan şarkıcının 22 Kasım’da çıkardığı, ‘You’re In My Heart’ adlı albüm kısa sürede zirveye ulaştı.

Fotoğraf: Reuters

10’uncu kez zirveye ulaşma başarısını gösteren Stewart, ABD’li şarkıcı Paul Simon’ın (78) en ileri yaşta bir numara olan erkek şarkıcı unvanını elinden aldı. Listeyi hazırlayan Official Charts Company, Simon’ın albümü bir numaraya ulaştığında Stewart’tan üç ay daha genç olduğunu açıkladı.

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‘Sör’ unvanlı Stewart, perşembe günü düzenlenen ve Muhafazakar Parti’nin galip çıktığı seçimlere gönderme yaparak, “Yeni bir hükümet ve Sör Rod için yeni bir bir numara. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum” mesajını paylaştı.

Kadınlarda ise rekor, 2014’te, 97 yaşındayken bir numara olan Britanyalı şarkıcı Vera Lynn’e (102) ait.

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